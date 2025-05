POL-NB: Mehrere Einbrüche im Landkreis MSE

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Momentan kommt es fast im gesamten Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gehäuft zu Einbruchsdelikten.

Am Morgen des 13.05.2025 wurde dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg ein aufgebrochener Snackautomat in der Adolph-Kolping-Straße gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 12.05.2025, 21:30 Uhr bis circa 06:00 Uhr morgens am 13.05.2025 den Snackautomaten gewaltsam aufgebrochen. Im Zuge dessen wurde die Geldkassette, ein Münzwechsler, Bargeld und diverse Waren entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Ebenfalls am 13.05.2025, jedoch bereits gegen 04:20 Uhr wurden die Kollegen des Polizeireviers Malchin zu einem vor circa 10 Minuten stattgefundenen Einbruch auf einem Campingplatz in Seedorf bei Basedow gerufen. Ein dortiger Gast meldete sich bei dem Betreiber, der wiederum die Polizei über den Sachverhalt informierte. Zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Rezeptionsgebäude des ansässigen Campingplatzes und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld und eine Kamera. Die Personen konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Weiterhin wurde am Dienstagmorgen ein versuchter Einbruch in ein Restaurant im Brauereiweg in Basedow bekannt. Die Kollegen des Polizeireviers Malchin wurden gegen 08:30 Uhr über den Vorfall informiert und konnten vor Ort eine beschädigte Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes vorfinden. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass es sich um zwei Tatverdächtige handeln könnte, die versuchten, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Ein Zutritt gelang den Tätern nicht. Der Tatzeitraum wird gegen 03:45 Uhr angegeben. Es entstand ein Schaden von circa 500,00 Euro an der Tür. Während der Anzeigenaufnahme wurden die Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass in einen Bauwagen unweit des Restaurants ebenfalls eingebrochen wurde. Hierbei kam es zu keiner Diebstahlshandlung. Es entstand ein Sachschaden an der Tür.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin waren am 13.05.2025 ebenfalls zu mehreren Einbruchssachverhalten im Einsatz. Am Dienstagvormittag wurde der Einbruch in ein Verkaufshäuschen in Metschow gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsanhänger und entwendeten eine Softeismaschine. Der Tatzeitraum beläuft sich vom 10.05.2025, 16:00 Uhr bis zum 13.05.2025, 09:00 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Kurze Zeit später wurde ein Einbruch in das Imbisshaus beim Strandbad in Dargun bekannt. Die Demminer Kollegen verlegten vor Ort und konnten den Sachverhalt bestätigen. Demnach kam es in der Nacht vom 12.05.2025 zum 13.05.2025 zum Angriff auf das benannte Gebäude. Durch unbekannte Täter wurde sich gewaltsam Zutritt zum Imbiss verschafft und Lebensmittel im Wert von 500 Euro und Bargeld entwendet.

Zur Spurensicherung an den unterschiedlichen Tatorten war der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg im Einsatz.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang wiederholt und eindringlich um die Mithilfe aus der Bevölkerung und erhöhte Aufmerksamkeit. Melden Sie verdächtige Beobachtungen oder Personen umgehend über den Notruf 110. Versuchen Sie, sich mögliche Fahrzeugkennzeichen, Kleidung oder besondere Merkmale der Tatverdächtigen zu merken. Greifen Sie nicht selbst ein, sondern überlassen Sie die Maßnahmen der Polizei.

