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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Die Polizei führte am Freitag, den 10.04.2026, gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen im Stadtgebiet Plettenberg durch. Im Fokus der Beamten standen dabei die Attendorner Straße sowie die Landstraße 561.

In den Morgenstunden kontrollierte der Verkehrsdienst zunächst auf der Attendorner Straße in Lettmecke. Zwischen 07:25 Uhr und 10:40 Uhr passierten 349 Fahrzeuge die Messstelle. Die Bilanz: 19 Verwarngelder und fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Pkw-Fahrer aus dem Märkischen Kreis passierte die geschlossene Ortschaft mit 79 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Ab 10:50 Uhr verlagerten die Einsatzkräfte die Kontrolle nach Osterloh auf die L 561. Bis 12:45 Uhr wurden hier 545 Fahrzeuge gemessen. Während der Großteil der Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig unterwegs war, mussten 11 Verwarngelder erhoben und eine Anzeige gefertigt werden. Der Tagesschnellste wurde an dieser Stelle mit 70 km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen.

Fahrverbote wurden an diesem Einsatztag nicht ausgesprochen. Die Polizei betont jedoch weiterhin: Geschwindigkeit bleibt Hauptunfallursache auf den Straßen. Zur Senkung des Unfallrisikos wird im gesamten Kreisgebiet auch künftig konsequent kontrolliert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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