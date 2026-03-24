Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen verwüsten Grundstück

Uder (ots)

In der Schulstraße drangen derzeit Unbekannte in der Zeit von gestern zu heute gewaltsam in ein Gartengrundstück ein. Zuvor haben sie einen Zaun beschädigt, um das Eindringen zu ermöglichen. auf dem Grundstück ließen die Täter sodann ihrer Muße freien Lauf und verwüsteten den Garten. Sie verteilten Bauschutt und Müll in der gesamten Anlage. Im Rahmen der Anzeigeaufnahme wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde bekannt, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war. In der Vergangenheit brachen die Täter zudem noch in ein Gartenhaus ein, entwendeten aus diesem den Anschein nach aber nichts.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Eichsfeld nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0073605

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