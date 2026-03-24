PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen verwüsten Grundstück

Uder (ots)

In der Schulstraße drangen derzeit Unbekannte in der Zeit von gestern zu heute gewaltsam in ein Gartengrundstück ein. Zuvor haben sie einen Zaun beschädigt, um das Eindringen zu ermöglichen. auf dem Grundstück ließen die Täter sodann ihrer Muße freien Lauf und verwüsteten den Garten. Sie verteilten Bauschutt und Müll in der gesamten Anlage. Im Rahmen der Anzeigeaufnahme wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde bekannt, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war. In der Vergangenheit brachen die Täter zudem noch in ein Gartenhaus ein, entwendeten aus diesem den Anschein nach aber nichts.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Eichsfeld nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0073605

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:33

    LPI-NDH: Amtshilfe führt zur Vollstreckung eines Haftbefehls

    Nordhausen (ots) - Im Rahmen der Amtshilfe kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Dienstagmorgen in der Leimbacher Straße. Andere Ordnungsbehörden hatte bei der Durchsetzung von Maßnahmen um Unterstützung der Polizei gebeten. Bei dem systemkritischen Bürger konnte neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Gegen die Zahlung eines ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:09

    LPI-NDH: Todesfall in der Öffentlichkeit

    Nordhausen (ots) - Am Montag kam es in der Straße Am Wasserturm im Nordhäuser Bahnhofsviertel zu einem umfangreichen Einsatze für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Vor einem Unterkunftsgebäude wurde gegen 17.50 Uhr der Leichnam eines 48-Jährigen durch Passanten festgestellt, die in der Folge die Rettungsleitstelle über die Wahrnehmung informierten. Vor Ort konnte ein Notarzt trotz sofort eingeleiteter ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:30

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Scheibe an Haltestelle

    Nordhausen (ots) - Derzeit unbekannte Täter beschädigten Am Alten Tor eine Glasscheibe an einer Straßenbahnhaltestelle. Das Glas einer Werbetafel ging zu Bruch. hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro. Die Tat soll sich nach Zeugenangaben gegen 20 Uhr ereignet haben. Die Täter flüchteten nach der Sachbeschädigung in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren