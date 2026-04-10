Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach gelösten Radmuttern

Iserlohn (ots)

Gestern wurden zwischen 14-14.40 Uhr die Radmuttern an einem VW Sharan an der Osemundstraße gelockert. Der Fahrzeugführer hatte den Wagen zum Einkaufen im Supermarkt auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Beim Losfahren bemerkte er das merkwürdige Fahrverhalten und stellte die Manipulation fest. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237191990 entgegen. (lubo)

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