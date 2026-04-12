Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgänger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße

Sonntag, 12.04.2026, 02.40 Uhr

Northeim (Hep)Ein bisher unbekannter Fußgänger überquert die Einbecker Landstraße und läuft im Dunklen vor den PKW VW Golf eines 21 jährigen Northeimers. Dieser konnte nur durch Ausweichen einen Unfall vermeiden. Beim Ausweichmanöver touchiert der Fahrer die Bordsteinkante, wobei der PKW beschädigt wurde. Der Fußgänger entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an der Polizei Northeim

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