POL-OB: Vorstellung der Verkehrsunfallzahlen in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Vorstellung der Verkehrsunfallzahlen in Oberhausen

Oberhausen

Am Mittwoch, den 11. März 2026, stellte das Polizeipräsidium Oberhausen die Verkehrsunfallzahlen für das Jahr 2025 vor. Anzahl der Verkehrsunfälle

Im Jahr 2025 sind in Oberhausen insgesamt 8.338 Verkehrsunfälle registriert worden. Das sind 117 Verkehrsunfälle mehr als im Vorjahr (2024: 8.221). Das ist allerdings auch der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Gründe hierfür sind vielfältig.

Ein wichtiger, aber sicherlich nicht der einzige Grund ist die wachsende Verkehrsdichte in Oberhausen. Erneut ist die Anzahl der in Oberhausen zugelassenen Fahrzeuge deutlich gestiegen. Insgesamt sind es im Jahr 2025 132.933 Fahrzeuge und somit 677 mehr als im Vorjahr.

Doch nicht nur Autos bestimmen das Unfallgeschehen: Pedelecs, Fahrräder und E-Scooter sind aus dem Bereich der Mobilität und somit auch in Oberhausen nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig wächst durch die steigende Anzahl der verschiedenen mit- und nebeneinander interagierenden Verkehrsteilnehmenden auch das Unfallrisiko.

Hauptunfallursachen für Unfälle sind aber weiterhin Fehler beim Fahren. Dazu zählen beispielsweise Fehler beim Abbiegen oder Wenden, die Missachtung von Vorfahrt und Vorrang, ein zu geringer Abstand beim Fahren sowie eine überhöhte Geschwindigkeit.

Die Unfallhäufigkeitszahl (Anzahl der Verkehrsunfälle je 100.000 Einwohner) beträgt im Jahr 2025 insgesamt 3.950 und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 55 gestiegen (2024: 3.894).

Unfälle mit leichten Sachschäden

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit leichtem Sachschaden ist im Jahr 2025 um 96 auf 7.593 angestiegen. Im Jahr 2024 zählten wir insgesamt 7.497 dieser leichten Unfälle.

Unfälle mit schweren Sachschäden

Zum zweiten Mal binnen zwei Jahren sind die Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden gesunken. Waren es im Jahr 2025 insgesamt 104 dieser Verkehrsunfälle, so lag die Zahl im Jahr zuvor bei 147. Das sind immerhin 29 Prozent weniger Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden.

Verunglückte im Straßenverkehr

Die Anzahl der Verunglückten ist mit insgesamt 699 im Jahr 2025 um acht Prozent gestiegen (2024: 650). Im Bereich der leichtverletzten Personen im Straßenverkehr ist ein Anstieg zu verzeichnen: Im Jahr 2025 waren es 634 Leichtverletzte, im Jahr zuvor 588. Das sind 46 mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der schwer verletzten Personen in Oberhausen nach einem Verkehrsunfall ist leicht gestiegen. Im Jahr 2025 waren es insgesamt 63 Schwerverletzte, im Jahr zuvor waren es 60.

Zwei Personen sind in Oberhausen nach einem Verkehrsunfall gestorben. Im Jahr 2024 waren es ebenfalls zwei Personen, die ums Leben kamen.

Verletzte Kinder

Kinder gehören zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmern, weshalb die Arbeit der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Oberhausen ein elementarer Bestandteil der Präventionsarbeit ist. Sie führen verschiedene Maßnahmen durch, damit Kinder frühzeitig ein sicheres und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr erlernen. Dennoch ereignen sich immer wieder Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern.

Im Jahr 2025 sind 71 verunglückte Kinder erfasst worden. Die Anzahl stieg um 13 Verunglückte im Vergleich zum Vorjahr (2024: 58). Ein Kind ist auf dem Weg zur Schule verletzt worden (2024: 0). Im Jahr 2025 sind drei mehr mit dem Fahrrad verunglückt als im Vorjahr (2025: 11; 2024: 8). Weiterhin ist es zu 22 Unglücken gekommen, bei denen Kinder als Fußgänger unterwegs waren. Im Jahr 2024 waren es mit elf um die Hälfte weniger. Gesunken ist hingegen die Anzahl der verunglückten Kinder als passiver Teilnehmer bei einem Unfall, zum Beispiel im Auto. Hierbei sind 26 Kinder zu Schaden gekommen. Das sind sechs weniger als im Jahr 2024 (32).

Verletzte Jugendliche

Zu der Gruppe der Jugendlichen werden alle 15- bis 17-Jährigen gezählt. Die Anzahl der verunglückten Jugendlichen ist im Jahr 2025 um einen Fall gesunken. Waren es im Jahr 2024 insgesamt 34 verletzte Jugendliche, so sank die Zahl um einen auf 33 Verletzte. Dabei waren zehn der Verletzten passive Verkehrsteilnehmer (2024: 9). Die Zahl der verletzten Jugendlichen als Fahrradfahrer ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen (2025: 5; 2024: 3). Anders als im Vorjahr ist ein Jugendlicher bei der Fahrt mit einem Pedelec verletzt worden (2024: 0).

Positiv zu verzeichnen ist, dass vier Jugendliche weniger als im Vorjahr als Fußgänger im Straßenverkehr verletzt worden sind (2025: 3; 2024: 7).

Verletzte junge Erwachsene

Alle Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren werden der Gruppe der jungen Erwachsenen zugeordnet. Im Jahr 2025 sind 83 junge Erwachsene bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Das sind acht weniger als im Vorjahr. Insgesamt neun junge Erwachsene sind als Fußgänger im Oberhausener Straßenverkehr verletzt worden (2024: 7). Das sind zwei Verunglückte mehr im Vergleich zum Vorjahr. Unterwegs mit einem motorisierten Zweirad sind acht junge Erwachsene verletzt worden. Das sind zehn weniger als im Vorjahr (2024: 18).

Von den verletzten jungen Erwachsenen sind acht als Fahrradfahrer verletzt worden (2024: 3) und vier als Pedelec-Fahrer (2024: 1). Insgesamt 18 junge Erwachsene sind im Jahr 2025 als passive Straßenverkehrsteilnehmer verletzt worden (2024: 24). Das sind immerhin 25 Prozent weniger als im Vorjahr. In 18 Fällen wurde das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss als Mitursache für einen Unfall registriert (2024: 28). In 32 Fällen haben junge Erwachsene einen Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht. Ein Jahr zuvor waren es noch insgesamt 45. Das sind insgesamt 29 Prozent weniger Unfälle als noch im Vorjahr.

Verletzte Seniorinnen und Senioren

Die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Seniorinnen und Senioren betrug im Jahr 2025 109. Das sind 18 mehr als im Vorjahr (2024: 91). Davon sind 17 bei der Fahrt mit dem Fahrrad verletzt worden (2024: 15). 21 Verletzte wurden als Pedelec-Fahrende registriert. Das sind fünf Verunglückte mehr als im Vorjahr (2024: 16).

Das ist der höchste Wert, seit die Unfallzahlen mit Beteiligung von Pedelecs gemessen werden, und das liegt sicherlich auch an der steigenden Beliebtheit von motorunterstützten Rädern. Für die Polizei Oberhausen ist dies ein Grund mehr, das Angebot rund um die Pedelec-Trainings noch weiter auszubauen.

Insgesamt 18 Fußgängerinnen und Fußgänger dieser Altersgruppe sind im Jahr 2025 verunglückt (2024: 27). Ferner wurden 13 Seniorinnen und Senioren passiv in einen Unfall verwickelt. Im Jahr 2024 waren es zwölf.

Verletzte motorisierte Zweiradfahrende

Im Jahr 2025 ereigneten sich 87 Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern und damit drei mehr als im Vorjahr (2024: 84). Die Anzahl der verunglückten motorisierten Zweiradfahrenden liegt bei 68 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben (2024: 68).

Verletzte Radfahrende

Zu den Radfahrenden werden die Nutzerinnen und Nutzer von herkömmlichen Fahrrädern sowie motorisierten Rädern wie Pedelecs oder E-Bikes gezählt. Die Anzahl der verunglückten Radfahrenden ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2025: 151; 2024: 135).

E-Scooter-Unfälle

Im Verlauf des Jahres sind immer wieder Fälle bekannt geworden, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern an Unfällen beteiligt waren. Im Jahr 2025 wurden 86 der Fälle registriert (2024: 68). Insgesamt sind 49 E-Scooter-Fahrende bei einem solchen Unfall verunglückt (2024: 39). Davon waren 46 leicht (2024: 35) und drei Personen schwer verletzt (2024: 4). Sechs der Unfälle gehen auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln zurück (2024: 10).

In 46 Unfällen wurden die E-Scooter-Fahrenden als Unfallverursacher festgestellt (2024: 45). In 26 Fällen war ein Pkw in den Unfall verwickelt (2024: 26), in 13 Fällen war kein weiterer Straßenverkehrsteilnehmender beteiligt (2024: 14). Im Jahr 2025 sind vier Fußgänger unfallbeteiligt (2024: 3). Darüber hinaus war 2025 ein Radfahrender in einen Unfall mit einem E-Scooter verwickelt (2024: 2).

Breit gefächert ist die Altersspanne an Unfallbeteiligungen von E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzern in Oberhausen. In sieben Fällen verunglückten Kinder bis 14 Jahren mit einem E-Scooter (2024: 5). In acht Fällen Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren (2024: 4). In 13 Fällen nutzten Heranwachsende (Altersgruppe 18 bis 24) einen E-Scooter, mit dem es zum Unfall kam (2024: 13).

In 19 Fällen wurden die verunfallten E-Scooter von Erwachsenen (25 bis 64) verwendet (2024: 16). Zwei verunglückte E-Scooter-Fahrer gehörten zur Gruppe der Senioren (2024: 1).

Unfallfluchten mit Personenschaden

Den Fällen, bei denen die beteiligten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer einfach den Unfallort verlassen, ohne sich um die Verletzten des Unfalls zu kümmern, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler des Oberhausener Verkehrskommissariats mit besonderer Priorität nach.

Im Jahr 2025 waren es 64 Unfälle, bei denen Menschen verletzt worden sind und die beteiligten Fahrzeugführerinnen bzw. Fahrzeugführer weitergefahren sind.

Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um fünf Fälle gestiegen und befindet sich auf einem annähernd gleichen Niveau wie in den Vorjahren (2024: 59; 2023: 69).

Die Aufklärungsquote im Bereich Unfallflucht mit Personenschaden liegt 2025 bei 60,9 Prozent (2024: 62,7 Prozent). Das bedeutet, dass weiterhin mehr als jede zweite der Unfallfluchten mit Personenschaden in Oberhausen aufgeklärt wird.

Alkohol und Drogen am Steuer

Die Entwicklung der Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinwirkung in Oberhausen ist mit 88 Fällen deutlich niedriger als im Vorjahr. Im Jahr 2024 waren es 135 Verkehrsunfälle.

Dabei befanden sich im vergangenen Jahr 59 Fahrzeugführende, die alkoholisiert an einem Verkehrsunfall beteiligt waren (2024: 88). Im Bereich Drogen bzw. BTM wurden 2025 insgesamt 29 Personen nach einem Verkehrsunfall positiv auf Drogen getestet. 2024 waren es 47 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer.

Polizeipräsidium Oberhausen