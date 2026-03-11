PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pedelec-Trainings der Polizei Oberhausen für Seniorinnen und Senioren

Oberhausen (ots)

Passend zum Start der Fahrradsaison beginnen bald wieder die speziellen Pedelec-Trainings der Polizei Oberhausen für Seniorinnen und Senioren.

In den Trainings vermitteln wir wichtige Inhalte in Theorie und Praxis - darunter typische Gefahren im Straßenverkehr, Besonderheiten beim Fahrverhalten von Pedelecs sowie praktische Fahrübungen.

Alle Termine finden Sie auf dem aktuellen Flyer anbei.

Interesse? Dann melden Sie sich!

Polizeihauptkommissarin Melanie Birr

Telefon: 0208 826-3521

Polizeioberkommissar Kai Schürings

Telefon: 0208 826-3522

E-Mail: VSB.Oberhausen@polizei.nrw.de

Pedelec fahren macht Spaß - auch im höheren Alter. Mit Sicherheit!

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

