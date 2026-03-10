POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

In der vergangenen Woche (02.03. - 08.03.2026) wurden der Polizei in Oberhausen insgesamt sechs Wohnungseinbrüche angezeigt.

Samstagmittag (07.03.):

Unbekannte Tatverdächtige gelangten durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Haus in Oberhausen-Sterkrade. Aus dem Objekt wurden diverse Wertgegenstände entwendet.

Präventionstipps der Polizei Oberhausen:

Achten Sie darauf, dass Türen und Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit - stets geschlossen und möglichst abgeschlossen sind.

Nutzen Sie mechanische Sicherungen wie zusätzliche Schlösser oder abschließbare Fenstergriffe.

Sorgen Sie für eine gute Ausleuchtung des Eingangs- und Gartenbereichs, z. B. durch Bewegungsmelder.

Informieren Sie Nachbarn über längere Abwesenheiten und bitten Sie darum, ein Auge auf Ihre Wohnung zu haben.

Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft umgehend der Polizei über den Notruf 110.

