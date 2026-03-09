POL-OB: Landespolizeiorchester NRW feiert Premiere in Oberhausen - Benefizkonzert für den guten Zweck

Polizeipräsidium Oberhausen

Landespolizeiorchester NRW feiert Premiere in Oberhausen - Benefizkonzert für den guten Zweck

Oberhausen

Die Stadtsparkasse Oberhausen setzt erneut ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement und lädt gemeinsam mit der Polizei Oberhausen zu einem besonderen musikalischen Ereignis ein: Am Sonntag, 17. Mai 2026, um 17 Uhr gastiert das Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen in der Luise-Albertz-Halle Oberhausen. Der Einlass beginnt um 16 Uhr.

Unter dem Motto "Musik verbindet Menschen" präsentiert das renommierte Orchester ein abwechslungsreiches Programm mit bekannter und beliebter Filmmusik, das Musikliebhaberinnen und -liebhaber aller Generationen begeistern wird.

Der gesamte Erlös des Konzerts kommt dem Oberhausener Verein "Sternenzelt e. V." zugute. Der spendenbasierte Verein unterstützt Kinder und Jugendliche bei Verlust und Trauer. Damit verbindet der Abend musikalischen Hochgenuss mit sozialem Engagement. Der Eintritt beträgt 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder bis 12 Jahre.

Das Landespolizeiorchester NRW setzt sich aus professionellen Musikerinnen und Musikern aus mittlerweile über 18 Nationen zusammen und steht beispielhaft für Vielfalt, Zusammenhalt und kulturelle Verständigung. Es repräsentiert die Polizei sowie das Land Nordrhein-Westfalen auf eine besondere und verbindende Weise. Zusätzlich dürfen Sie sich auf einen mitreißenden Auftritt der Tanzgruppe "Police Revolution" freuen. Die 2019 gegründete Gruppe besteht aus 14 Polizistinnen die ihre gemeinsame Leidenschaft - das Tanzen - mit viel Energie in die Halle bringen werden.

Vorverkaufskarten sind in den Sparkassen-Filialen Marktstraße und Bahnhofstraße sowie am Hauptbahnhof bei der Tourist Information erhältlich.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Konzertabend zu besuchen, Musik zu genießen und gleichzeitig Gutes zu tun.

