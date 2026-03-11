PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ladendieb innerhalb von sechs Stunden zu sechs Monaten verurteilt

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (09.03.) kam es in einem Lebensmittelgeschäft auf der Marktstraße in Oberhausen zu einem Ladendiebstahl. Ein 40-jähriger Mann steckte drei Flaschen Wodka in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte er lediglich einen anderen Artikel und verließ anschließend das Geschäft. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete den Vorgang über die Videoüberwachung und sprach den Mann daraufhin an. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 40-Jährige räumte die Tat ein und verhielt sich kooperativ. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Mann anschließend mit dem Ziel der Durchführung des beschleunigten Verfahrens fest. Nur wenige Stunden später fand bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Hauptverhandlung statt. Das Ergebnis: sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

