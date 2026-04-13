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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldkassette in Selbstbedienungsladen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37186 Moringen/ OT Fredelsloh, Sollingstraße, Sonntag, 12.04.2026, 18.37 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person hebelte mittels unbekannten Gegenstand die Geldkassette eines Selbstbedienungsladen in der Sollingstraße in Moringen auf. Aus der Geldkassette entwendete sie Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages und entfernte sich vom Tatort.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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