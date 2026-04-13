Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei kontrollierte LKW-Sonntagsfahrverbot im Landkreis Northeim

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Sonntag, 12.04.2026, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim kontrollierte am Sonntag im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Einhaltung des Sonntagsfahrverbots im Landkreis Northeim.

In Rahmen von stationären als auch mobilen Verkehrskontrollen wurden insgesamt 20 LKW kontrolliert. Der überwiegende Teil der kontrollierten Fahrzeuge und deren Fahrzeugführern hielten sich an die geltenden Bestimmungen oder konnten entsprechende Ausnahmegenehmigungen vorlegen.

Insgesamt wurden fünf Verstöße festgestellt und geahndet. Neben vier Verstößen gegen das Sonntagsfahrverbot wurde auch ein Verstoß im Bereich der Ladungssicherung festgestellt und geahndet.

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