Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Moringen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, Methestraße, Samstag, 11.04.2026, 22.00 Uhr - Sonntag, 12.04.2026, 07.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in der Methestraße in Moringen. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bisher nicht näher bekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten VW-Golf einer 48-jähriger Frau. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

An dem grauen Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000,00 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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