Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Polizei codiert Fahrräder

Moers (ots)

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Süd bietet im Mai und Juni wieder Fahrradcodierungen an. Gegen Vorlage ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen die Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienst Süd ihr Fahrrad mit einem Barcode. Über diesen Code kann die Polizei schnell prüfen, wem das Fahrrad gehört.

Hier sind die kommenden Termine:

Donnerstag, 07. Mai 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache

Donnerstag, 07. Mai 2026, 14-17 Uhr, Siebertstraße 2, 47506 Neukirchen-Vluyn, Sparkasse Bendschenweg

Dienstag, 26. Mai 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache

Mittwoch, 10. Juni 2026, 14-17 Uhr, Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130, 47506 Neukirchen-Vluyn

Donnerstag, 11. Juni 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache

Samstag, 13. Juni 2026, 14-16 Uhr, "Open Park", Sportplatz Meerbeck, Barbarastraße, 47443 Moers

Dienstag, 30. Juni 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache

Die Fahrradcodierung der Polizei ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

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