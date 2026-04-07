POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Polizei codiert Fahrräder
Moers (ots)
Der Bezirksdienst der Polizeiwache Süd bietet im Mai und Juni wieder Fahrradcodierungen an. Gegen Vorlage ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen die Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienst Süd ihr Fahrrad mit einem Barcode. Über diesen Code kann die Polizei schnell prüfen, wem das Fahrrad gehört.
Hier sind die kommenden Termine:
Donnerstag, 07. Mai 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache
Donnerstag, 07. Mai 2026, 14-17 Uhr, Siebertstraße 2, 47506 Neukirchen-Vluyn, Sparkasse Bendschenweg
Dienstag, 26. Mai 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache
Mittwoch, 10. Juni 2026, 14-17 Uhr, Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 130, 47506 Neukirchen-Vluyn
Donnerstag, 11. Juni 2026, 14-17 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache
Samstag, 13. Juni 2026, 14-16 Uhr, "Open Park", Sportplatz Meerbeck, Barbarastraße, 47443 Moers
Dienstag, 30. Juni 2026, 10-13 Uhr, Asberger Straße 5, 47441 Moers, Hof der Polizeiwache
Die Fahrradcodierung der Polizei ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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