Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 53-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit einem Reh verletzt (16.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall schwer verletzt.

Der 53-jährige Mann war gegen 07:00 Uhr mit seinem Zweirad auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ippingen und Eßlingen unterwegs. Plötzlich rannte ein Reh über die Fahrbahn und kollidierte mit dem Motorrad. Der 53-Jährige verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte in den Straßengraben.

Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Reh wurde bei der Kollision getötet. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

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