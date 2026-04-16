Polizei Hagen

POL-HA: 14-Jähriger auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Eilper Straße stieß ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwoch (15.04.) mit einem Auto zusammen. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 65-jähriger Hagener mit seinem Dacia in Richtung der Selbecker Straße. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, einen Fahrradfahrer im Bereich der Querungshilfe für Fußgänger vorgelassen zu haben, als sich die Fahrbahn verengte. Er habe dafür leicht gebremst, sei jedoch nicht stehen geblieben. Der Minderjährige fuhr daraufhin mit dem E-Scooter auf die Fahrbahn, um diese in Richtung eines Supermarktes zu überqueren. Anschließend kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich leicht und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht, die durch Zufall an der Unfallstelle vorbeifuhr. Der 14-Jährige konnte vor Ort an seine Mutter übergeben werden. (arn)

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