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Polizei Hagen

POL-HA: Nach Bedrohung mit Messer: 44-Jähriger wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (16.04.2026) sprach ein 44 Jahre alter Mann gegen 0.40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes einen Passanten an und bedrohte ihn unter Vorhalt eines Messers.

Der 37-jährige Passant meldete den Vorfall der Polizei und entfernte sich vom Berliner Platz. Dort trafen die Einsatzkräfte den tatverdächtigen 44-Jährigen an. Im Gespräch wirkte er psychisch auffällig und hatte Stimmungsschwankungen. Sie sprachen ihm einen Platzverweis aus, dem er jedoch nicht nachkam. In der Folge nahmen die Beamten den 44-Jährigen in Gewahrsam. Die Beamten fanden bei dem Mann das besagte Messer sowie ein Brecheisen, die die Einsatzkräfte sicherstellten. Wie sich herausstellte, stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er erhielt eine Anzeige wegen Bedrohung. (rst)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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