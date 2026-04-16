Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen warnt vor Betrügern in der Innenstadt - Vermeintliche Spendenaktion für gehörlose Menschen

Hagen-Mitte (ots)

Eine 64-jährige Hagenerin fiel am Mittwochmittag (15.04.2026) in der Innenstadt einem Betrüger zum Opfer. Der bislang unbekannte Mann hatte die Passantin gegen 12.30 Uhr in der Volme Galerie angesprochen und ihr einen Flyer sowie eine gelbe Unterschriftenmappe gezeigt. Laut der Informationen auf dem Flyer sammelte der Mann Spenden unter anderem für gehörlose Menschen. Die 64-Jährige trug sich mit einem Spendenbetrag von 20 Euro in die Liste ein und übergab dem Unbekannten einen 50 Euro-Schein. Er sagte der Frau anschließend, dass er das Geld wechseln müsse und ging in unbekannte Richtung weg. Weil er nicht zurückkehrte, alarmierte die Hagenerin die Polizei. Sie sagte, dass der Betrüger etwa 175 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt war. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer beigefarbenen Jacke sowie einer grauen Hose. Die Kripo ermittelt wegen des Betruges und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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