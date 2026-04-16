Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb entwendet Parfüm für 1.200 Euro und leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße leistete ein Mann Widerstand gegen die Polizei. Der 33-Jährige entwendete am Mittwoch (15.04.) gegen 18.45 Uhr zwölf Parfüme im Wert von über 1.200 Euro. Als er aus dem Geschäft flüchtete, folgte ihm ein Mitarbeiter der Filiale bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung. Auf der Bahnhofstraße trafen die Beamten auf den Flüchtigen und stoppten ihn. Er versuchte zunächst vergeblich wegzurennen. Als ein Polizist ihn festhielt, wollte er sich immer wieder gewaltsam losreißen. Bei der Rangelei wurde eine Beamtin zur Seite gegen eine Metallsäule weggeschubst. Hierbei verletzte sie sich leicht, verblieb jedoch im Dienst. Es gelang den Einsatzkräften zusammen mit dem Ladendetektiv, den polizeibekannten 33-Jährigen zu Boden zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen. Der Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstands und eines besonders schweren Falls des Ladendiebstahls gegen ihn. (arn)

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