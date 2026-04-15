Polizei Hagen

POL-HA: Mann aus Mülheim muss nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (14.04.) nahmen Polizisten einen 25-Jährigen in Wehringhausen in Gewahrsam, der einen Hausfriedensbruch beging. Der Mann aus Mülheim an der Ruhr habe gegen 15.30 Uhr fortlaufend an der Wohnungstür seiner Ex-Partnerin geklopft und geklingelt. Als die 25-Jährige ihm nicht öffnete und ihn stattdessen aufforderte, zu gehen, sei er auf ihren Balkon geklettert und habe sich dort auf einen Stuhl gesetzt. Als Polizisten eintrafen, gab er an, dass er mit seiner Ex-Freundin reden wollte. Der 25-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Der uneinsichtige Mann äußerte stattdessen, dass ihm der Platzverweis egal sei. Er wolle weiterhin ein Gespräch mit der 25-Jährigen suchen. Deshalb nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Der Mann aus Mühlheim muss sich wegen Hausfriedensbruch verantworten. (arn)

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