Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Hagener zeigt Polizisten den Mittelfinger und wird zwangseingewiesen

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Mann einer Streifenwagenbesatzung am Dienstag (14.04.) den Mittelfinger zeigte, musste er im weiteren Einsatzverlauf zwangseingewiesen werden. Der 39-Jährige hielt sich um 22.45 Uhr am Berliner Platz auf, als die Polizisten an ihm vorbeifuhren. Der Hagener zeigte die vulgäre Geste und wurde daraufhin kontrolliert. Zunächst gab er an, jemand anderen gemeint zu haben, obwohl sich niemand im Umfeld hinter dem Streifenwagen aufhielt. Zudem hatte er seinen Mittelfinger während des Vorbeifahrens konstant gegen den Streifenwagen gerichtet. Der alkoholisierte Mann zeigte sich immer aggressiver und beleidigte die Beamten als "Wixer". Auch unbeteiligte schrie er an, als sie zu ihm schauten. Er beruhigte sich nicht und ignorierte einen Platzverweis. Deshalb nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Während des Transports steigerte sich seine Aggression weiter. Er spuckte unter anderem in das Auto und verhielt sich so, dass er im Fahrzeug durch einen Beamten fixiert werden musste. Aufgrund seines weiteren Verhaltens ergab sich der Verdacht, dass der 39-Jährige psychisch erkrankt ist. Er musste auf Anordnung des Ordnungsamtes einer medizinischen Einrichtung zugeführt werden. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage. (arn)

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