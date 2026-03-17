PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch ins SFG Vereinshaus, Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht vom 15.03. auf den 16.03.2026 brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinshaus "Sport, Freizeit & Gesundheit" im Peter-Kremer-Weg, Bernkastel-Kues, ein. Der oder die Täter warfen hierbei eine Fensterscheibe ein, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Mobiltelefon entwendet. Weiter wurden mehrere hölzerne Parkflächenbegrenzungen herausgerissen.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 16:04

    POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Badem

    Badem (ots) - In der Nacht von Samstag, 14.03.2026 auf Sonntag, 15.03.2026 kam es in der Ortsgemeinde Badem zu mehreren Sachbeschädigungen. In der "Hubert-Lux-Straße" Höhe Sportplatz wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder und ein Wanderwegschild aus dem Boden gerissen. In der Straße "In der Langwies" wurde ein Telekom-Verteilerkasten umgestoßen. Dieser ging hierdurch zu Bruch. ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 15:47

    POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln

    Esch (ots) - In einem nicht genauer definierbaren Zeitraum vor dem 13.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Solarpark im Bereich der Ortslage von Esch. Hier schnitten sie mehrere Kupferkabel an den Solarmodulen ab und entwendeten diese. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 06:22

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus, Garage und Keller

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 08.03.2026 bis 15.03.2026 drangen bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer rückwärtigen Türe in die Garage und den Keller eines Einfamilienhauses in der Allensteiner Straße in Wittlich ein. Nachdem die rückwärtige Gebäudetür aufgebrochen worden war, drangen die Täter in das Anwesen ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge aus den betretenen Räumen der Garage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren