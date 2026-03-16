PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus, Garage und Keller

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 08.03.2026 bis 15.03.2026 drangen bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer rückwärtigen Türe in die Garage und den Keller eines Einfamilienhauses in der Allensteiner Straße in Wittlich ein.

Nachdem die rückwärtige Gebäudetür aufgebrochen worden war, drangen die Täter in das Anwesen ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge aus den betretenen Räumen der Garage und des Kellers.

Weitere Räumlichkeiten wurden nicht angegangen. Die genaue Schadenhöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Eine erste Befragung der Nachbarschaft ergab, dass man Dienstagnacht gegen 03:30 Uhr verdächtige, laute, aber nicht näher identifizierbare Geräusche wahrnahm.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 17:30

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Beinhausen (ots) - In der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 22:00 Uhr auf Samstag, den 14.03.2026, 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die L46 von Beinhausen kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Jegliche ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 17:29

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

    Daun (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 23:00 Uhr - Samstag, den 14.03.2026, 10:55 Uhr an einem in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellten PKW die Scheibenwischer verbogen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592 - 9626 ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 17:28

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Daun (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026 zwischen 14:15 - 15:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun im Bereich der Bahnhofstraße in Daun allgemeine Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt acht Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die jeweiligen Fahrzeugführer während der Fahrt ein Handy nutzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592 - 9626 - 0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren