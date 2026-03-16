Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus, Garage und Keller

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 08.03.2026 bis 15.03.2026 drangen bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen einer rückwärtigen Türe in die Garage und den Keller eines Einfamilienhauses in der Allensteiner Straße in Wittlich ein.

Nachdem die rückwärtige Gebäudetür aufgebrochen worden war, drangen die Täter in das Anwesen ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge aus den betretenen Räumen der Garage und des Kellers.

Weitere Räumlichkeiten wurden nicht angegangen. Die genaue Schadenhöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Eine erste Befragung der Nachbarschaft ergab, dass man Dienstagnacht gegen 03:30 Uhr verdächtige, laute, aber nicht näher identifizierbare Geräusche wahrnahm.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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