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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Daun (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 zwischen 14:15 - 15:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun im Bereich der Bahnhofstraße in Daun allgemeine Verkehrskontrollen durch.

Hierbei wurden insgesamt acht Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die jeweiligen Fahrzeugführer während der Fahrt ein Handy nutzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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