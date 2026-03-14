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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Salmtal (ots)

Am 12.03.2026 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Luxemburg mit seinem Motorrad die Kreisstraße 40 von Salmtal-Dörbach in Richtung Dodenburg.

Hier kam er in einer Kurve aufgrund eines dort liegenden Steins zu Fall, da ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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