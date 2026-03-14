POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Salmtal (ots)
Am 12.03.2026 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Luxemburg mit seinem Motorrad die Kreisstraße 40 von Salmtal-Dörbach in Richtung Dodenburg.
Hier kam er in einer Kurve aufgrund eines dort liegenden Steins zu Fall, da ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt.
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