PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsätze der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Ein mutmaßlicher Einbruch wurde den Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am Freitag, den 13.03.2026, gemeldet. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnten die Polizisten zügig klären, dass ein weiterer Bewohner des Hauses in der Nacht seinen Haustürschlüssel vergessen hatte. Um in seine Wohnung zu gelangen, musste er hierfür durch ein Kellerfenster einsteigen und zu allem Übel noch eine Zwischentür aufbrechen, um sich letztendlich schlafen legen zu können.

Auch der Verdacht einer möglichen Freiheitsentziehung am Sonntag, den 15.03.2026, ließ sich schnell entkräften. Passanten meldeten einen Mann, welcher eine hilflose Frau in ein Auto zerre. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Bekannten handelte, der die Frau abholte. Diese war alkoholbedingt nur noch bedingt "Herr" ihrer Sinne und Gliedmaßen und bedurfte daher der Unterstützung.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am Freitag, den 13.03.2026, konnten gleich mehrere Fahrzeugführer festgestellt werden, wie diese während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Bei einem Verkehrsteilnehmer konnte zudem eine Teleskopschlagstock im Fahrzeug erkannt werden. Da beim Fahrer kein berechtigtes Interesse vorlag, dieses mit sich zu führen, wurde der Schlagstock sichergestellt. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am gleichen Tage wurde zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr ein Blinker eines Rollers am Moselparkplatz in Bernkastel-Kues, unterhalb der Straße "Gestade", beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 14:18

    POL-PDWIL: Versuchter Raub zum Nachteil einer 51-jährigen Frau

    Daun (ots) - Am Freitag, dem 13.03.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem versuchten Raub auf dem Fußweg gegenüber des Autohauses Löhr in Daun. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem E-Scooter an der Geschädigten vorbei und versuchte ihr hierbei von hinten die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte stürzte hierdurch zu Boden und konnte sich letztlich wehren. Durch den Angriff wurde sie leicht verletzt. ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 08:57

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Salmtal (ots) - Am 12.03.2026 gegen 16:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Luxemburg mit seinem Motorrad die Kreisstraße 40 von Salmtal-Dörbach in Richtung Dodenburg. Hier kam er in einer Kurve aufgrund eines dort liegenden Steins zu Fall, da ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Motorrad wurde abgeschleppt. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren