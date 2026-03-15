Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Beinhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 22:00 Uhr auf Samstag, den 14.03.2026, 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die L46 von Beinhausen kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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