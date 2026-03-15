PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Beinhausen (ots)

In der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 22:00 Uhr auf Samstag, den 14.03.2026, 10:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die L46 von Beinhausen kommend in Fahrtrichtung Kelberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 17:29

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

    Daun (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 23:00 Uhr - Samstag, den 14.03.2026, 10:55 Uhr an einem in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellten PKW die Scheibenwischer verbogen. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592 - 9626 ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 17:28

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

    Daun (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026 zwischen 14:15 - 15:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun im Bereich der Bahnhofstraße in Daun allgemeine Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt acht Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die jeweiligen Fahrzeugführer während der Fahrt ein Handy nutzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun PHK Köb Telefon: 06592 - 9626 - 0 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 13:52

    POL-PDWIL: Einsätze der Polizei Bernkastel-Kues

    Bernkastel-Kues (ots) - Ein mutmaßlicher Einbruch wurde den Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues am Freitag, den 13.03.2026, gemeldet. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnten die Polizisten zügig klären, dass ein weiterer Bewohner des Hauses in der Nacht seinen Haustürschlüssel vergessen hatte. Um in seine Wohnung zu gelangen, musste er hierfür durch ein Kellerfenster einsteigen und zu allem Übel noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren