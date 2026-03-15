Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Daun (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Freitag, den 13.03.2026, 23:00 Uhr - Samstag, den 14.03.2026, 10:55 Uhr an einem in der Gerolsteiner Straße in Daun abgestellten PKW die Scheibenwischer verbogen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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