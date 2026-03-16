Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln

Esch (ots)

In einem nicht genauer definierbaren Zeitraum vor dem 13.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Solarpark im Bereich der Ortslage von Esch.

Hier schnitten sie mehrere Kupferkabel an den Solarmodulen ab und entwendeten diese.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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