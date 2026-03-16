POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln
Esch (ots)
In einem nicht genauer definierbaren Zeitraum vor dem 13.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zum Solarpark im Bereich der Ortslage von Esch.
Hier schnitten sie mehrere Kupferkabel an den Solarmodulen ab und entwendeten diese.
Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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