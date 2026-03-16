Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Badem

Badem (ots)

In der Nacht von Samstag, 14.03.2026 auf Sonntag, 15.03.2026 kam es in der Ortsgemeinde Badem zu mehreren Sachbeschädigungen. In der "Hubert-Lux-Straße" Höhe Sportplatz wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder und ein Wanderwegschild aus dem Boden gerissen. In der Straße "In der Langwies" wurde ein Telekom-Verteilerkasten umgestoßen. Dieser ging hierdurch zu Bruch. Weiterhin wurden in den letzten Wochen in verschiedenen Straßen Kanaldeckel aus ihrer Einfassung herausgehoben und auf die Straße gelegt. Hinweise zu den Taten werden an die Polizei Bitburg, 06561-96850, erbeten.

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