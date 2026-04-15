Polizei Hagen

POL-HA: Nach Trunkenheitsfahrt: Polizisten finden schlafenden Mann in seinem Auto

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagmorgen (13.04.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer in alkoholisiertem Zustand unterwegs. In Haspe trafen Polizeibeamte den Mann schlafend und teils unbekleidet an.

Um 7.30 Uhr wurde der Mann mit seinem Dacia Sandero auf der Berliner Straße von Zeugen dabei beobachtet, wie er Schlangenlinien fuhr und beim Anfahren an grünen Ampeln nur verzögert reagierte. Die Einsatzkräfte konnten den geparkten Dacia sowie den Fahrer schließlich auf einem Parkstreifen an der Kölner Straße antreffen. Dabei trug er am Oberkörper keine Kleidung. Der 28-Jährige wies zudem erhebliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Als er aus dem Auto ausstieg, musste er sich an der Tür festhalten und schwankte. Der 28-Jährige verhielt sich kooperativ, jedoch mussten die Beamten aufgrund des Zustands des Mannes mehrere Versuche tätigen, um einen Atemalkoholtest bei dem Mann durchzuführen. Dieser ergab schließlich einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Wache begleiten, wo er zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (rst)

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