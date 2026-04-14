Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftungen an Fahrzeug und an Gebäude eines ehemaligen Fast-Food-Restaurants - Kriminalpolizei ermittelt

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagnachmittag (13.04.2026) kam es im Stadtteil Haspe zu zwei Bränden, die mutmaßlich durch Brandstiftung herbeigeführt wurden. Ob die beiden Brände in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der erste Brand entstand gegen 14.20 Uhr an einem abgemeldeten VW, der auf einem Parkplatz in der Markanastraße abgestellt war. Das Fahrzeug war bereits zuvor teilweise ausgeschlachtet und brannte durch die Flammen vollständig aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Polizeibeamte erschienen für erste Ermittlungen zur Brandursache am Einsatzort. Laut Zeugenaussagen hatten sich zwei Jungen zu dem Auto begeben und einen nicht näher beschriebenen Gegenstand in den Innenraum geworfen. Anschließend entwickelte sich der Brand. Das Duo hatte sich derweil in Richtung Fußgängerzone entfernt.

Die beiden bislang unbekannten Jungen sind zwischen 12 und 15 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen schwarze Rucksäcke. Einer der beiden ist schlank, war bekleidet mit einer beigefarbenen Hose, einer schwarzen Jacke und weißen Sneakern. Der andere beteiligte Junge hat eine leicht korpulente Figur, trägt eine Brille, war bekleidet mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose sowie dunklen Schuhen.

Kurze Zeit später, gegen 15 Uhr, wurden Polizeibeamte zu einem Brandgeschehen in die Preußerstraße gerufen. Wie die Feuerwehr bereits berichtete, kam es hier zu einem Brand eines ehemaligen Fast-Food-Restaurants. Die hierbei eingesetzten Polizisten sperrten die Fahrbahn für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen. Nach ersten Ermittlungen zur Brandursache geht die Kriminalpolizei hier ebenfalls von Brandstiftung aus. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen den Ermittlern bislang jedoch nicht vor.

Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zu den Bränden: Wer kann Angaben zu den beiden tatverdächtigen Jungen des Fahrzeugbrandes machen? Wer hat verdächtige Personen im Bereich des ehemaligen Fast-Food-Restaurants gesehen? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit den beiden Bränden stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 in Verbindung zu setzen. (rst)

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