Polizei Hagen

POL-HA: Vielfältige Verkehrsverstöße geahndet - Verkehrsdienst der Hagener Polizei legt Fokus auf Gefahren durch Ablenkung und mangelnde Ladungssicherung

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Hagen (ots)

Bei einer Überwachung des Straßenverkehrs mit besonderem Fokus auf die Verkehrssicherheit ahndeten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen am Montagmorgen (13.04.2026) in Wehringhausen eine Vielzahl an Verkehrsverstößen. Gegen 08.30 Uhr wurden die Polizisten auf ein Auto aufmerksam, welches im Nahbereich einer dortigen Schule mit geöffneter Seitenscheibe und steckendem Fahrzeugschlüssel abgestellt worden war. Sie sprachen den Fahrer an und sensibilisierten ihn für mögliche Diebstahls- oder Missbrauchsgefahren. Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße von E-Scooter-Fahrern, die verbotswidrig den Gehweg befuhren und dabei Fußgänger behinderten, ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs waren oder abbogen, ohne dabei die Fahrtrichtung anzuzeigen. Weiterhin zeigten die Beamten einen Autofahrer an, der eine rote Ampel missachtet hatte, und kontrollierten einen Fahrradfahrer, der während der Fahrt sein Handy genutzt hatte und dadurch erheblich abgelenkt war. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wehringhauser Straße wurden die Polizisten im weiteren Verlauf des Einsatzes auf einen LKW aufmerksam, auf dessen Ladefläche Schrott nahezu ohne Sicherung transportiert wurde. Der Fahrer sicherte seine Ladung in Anwesenheit der Beamten nach und durfte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Gegen ihn und einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der auf seinem Anhänger einen defekten PKW mit unzureichender Sicherung transportiert hatte, leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Fazit der Kontrollen von Montagmorgen: Alle festgestellten und geahndeten Verstöße machen die täglichen Gefahren des Straßenverkehrs deutlich:

- Ablenkung durch Mobiltelefone, ob auf dem Fahrrad, dem E-Scooter oder im Auto, stellt eine der Hauptunfallursachen dar.

- Fehlende oder mangelhafte Ladungssicherung kann schwerwiegende Folgen für alle Verkehrsteilnehmer haben.

- Die verbotswidrige Nutzung von Gehwegen durch E-Scooter-Fahrer gefährdet insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer wie Kinder oder Senioren.

Der Verkehrsdienst der Polizei Hagen wird auch in den kommenden Tagen und Wochen weitere Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Hagener Straßen nachhaltig zu verbessern. (sen)

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