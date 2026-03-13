Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: PKW-Brand verläuft glimpflich

Dinslaken (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem PKW Brand in Eppinghoven gerufen. Ein zufällig vorbeikommender Bautrupp des DIN Service hatte das Feuer bemerkt und eilte sofort zur Hilfe. Mit einem Feuerlöscher konnten die beiden Mitarbeiter das Feuer ablöschen, noch bevor das Löschfahrzeug von der Feuerwache eingetroffen war. So konnte weiterer Schaden verhindert werden. Die PKW Insassin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten das Brandgut auf noch vorhandene Glutnester. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell