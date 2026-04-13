Polizei Hagen

POL-HA: Mann wird Wohnung verwiesen

Hagen-Altenhagen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei verwiesen einen 53-Jährigen am Sonntagabend (12.04.2026) der Wohnung, nachdem dieser seine Frau geschlagen hatte. Die Frau schilderte den Beamten, dass sie bereits seit mehreren Jahren sowohl verbale als auch körperliche Gewalt durch den 53-Jährigen erfährt. Nachdem sie an dem Abend gegen 21.30 Uhr erneut geschlagen und beleidigt wurde, verständigte sie erstmals die Polizei. Sie erklärte gegenüber den Einsatzkräften, dass unter anderem seine Eifersucht das Motiv sei.

Die Polizisten verwiesen den 53-Jährigen der gemeinsamen Wohnung in Altenhagen und sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. Verstößt er gegen das Verbot, erwartet den Mann ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro. Er erhielt zudem eine Strafanzeige. (rst)

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