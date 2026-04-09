Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk: Nach Brand in Einkaufszentrum "Düsseldorf Arcaden" - Tatverdächtiger gefasst - U-Haft

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Nachdem Ende März ein Feuer in den "Düsseldorf Arcaden" ausgebrochen war, nahm die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen fest. Ihm wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der 19-Jährige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Hier geht es zur Pressemeldung der Feuerwehr zum Brandgeschehen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115876/6246923

Nach umfangreichen Ermittlungsarbeiten konnte die Kriminalpolizei einen 19 Jahre alten Mann aus Syrien festnehmen, der mutmaßlich in den späten Abendstunden am Montag, dem 30. März 2026, ein Feuer im Bilker Einkaufszentrum "Düsseldorf Arcaden" gelegt haben soll.

Umfangreiche Ermittlungen hatten zu dem dringenden Tatverdacht gegen den jungen Mann geführt, woraufhin gegen diesen ein Haftbefehl erwirkt werden konnte. Offenbar aufgrund des hohen Ermittlungsdrucks stellte sich der Tatverdächtige kurze Zeit später auf einer Düsseldorfer Polizeiwache. Er wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brandstiftung dauern an.

(dam)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell