Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Versuchtes Tötungsdelikt - Streit in der Altstadt eskaliert - Tatverdächtige festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Tatzeit: Ostermontag, 06. April 2026, ca. 05:00 Uhr

Eine Gruppe von drei Männern war in den frühen Morgenstunden des Ostermontags mit einem 42 Jahre alten Mann aus Ghana auf der Mutter-Ey-Straße in Streit geraten. Der Streit eskalierte und der 42-Jährige wurde dabei zu Boden geschlagen. Einer der Tatverdächtigen, ein 25-jähriger guineischer Staatsbürger soll hiernach mehrfach auf den Kopf des Opfers eingetreten haben.

Der 25-Jährige konnte noch vor Ort von Beamten festgenommen werden. Die beiden anderen Männer, zwei 17-jährige Syrer, wurden wenig später unweit des Tatorts ebenfalls von Einsatzkräften aufgegriffen.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Den beiden 17-Jährigen wird seitens der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sie wurden mittlerweile aus dem Gewahrsam entlassen. Der 25-Jährige wird noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Hier lautet der Tatvorwurf versuchter Totschlag. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Fragen zu Details, die über diese Meldung hinausgehen, sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

(dam)

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