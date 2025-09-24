Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner betreten das Restaurant und die Köche rennen los/Gastro-Kontrollen mehrerer Behörden

Bild-Infos

Download

Ulm/Reutlingen (ots)

Insgesamt rund 100 Einsatzkräfte nahmen im Bezirk des Hauptzollamts Ulm am Freitag vergangener Woche insgesamt 38 Gaststätten; Imbisse und Restaurants genauer unter die Lupe.

Neben Zöllnern waren auch Polizisten, Finanzbeamte und Beschäftigte der Landrats- und Ordnungsämter bis in den späten Abend unterwegs und kontrollierten 171 Arbeitnehmer. Prüfschwerpunkte waren in Reutlingen und Tübingen (39 Verstöße) sowie der Raum Aalen (3 Verstöße), an mehreren Orten im Bodenseekreis bzw. Landkreis Ravensburg (11 Verstöße) und in Ulm (18 Verstöße).

71 Verstöße deckten die Zöllner insgesamt auf. 22 Personen waren illegal beschäftigt, 15 waren mutmaßlich "schwarz" beschäftigt und 14 erhielten ersten Erkenntnissen nach nicht den Mindestlohn.

In zwei Reutlinger Asia-Restaurants versuchten fünf Köche und Bedienpersonal zu fliehen, wurden von den Beamten aber gestoppt. Bei mehreren Personen waren Identität und Schlafstätte unklar, einige sprachen kein Deutsch, die Aussagen zum Arbeitsverhältnis waren widersprüchlich. Eine Gaststätte wurde von den Behörden geschlossen. Die Polizei führte sog. ED-Behandlungen (Erfassung von biometrischen Daten) durch, Handys wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell