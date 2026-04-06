Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk: E-Scooterfahrer kollidiert mit Pkw und schläft erstmal ein - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Ostersonntag, 05. April 2026, 01:52 Uhr

Ein E-Scooterfahrer kollidierte in der Nacht auf Ostersonntag mit einem Pkw. Beim Eintreffen der Polizei schlief der E-Scooterfahrer tief und fest auf dem Boden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verließ ein 25-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw eine Tankstelle an der Kölner Straße. An der Tankstellenausfahrt hielt er an, um einen anderen Pkw, von der Kruppstraße aus kommend, passieren zu lassen. Hier fiel dem 25-Jährigen auch ein dahinter folgender E-Scooter auf, der sich augenscheinlich mit schwankenden Bewegungen näherte und dann unvermittelt mit seinem Pkw kollidierte. Auf Nachfrage des 25-Jährigen versicherte der 45 Jahre alte E-Scooter-Fahrer, dass es ihm soweit gut gehe, er aber jetzt erstmal schlafen müsse.

Als die verständigten Polizeibeamten eintrafen, schlief der 45-Jährige tatsächlich auf dem Boden neben seinem E-Scooter. Nachdem der 45-jährige Mann von der Polizei geweckt worden war, ergaben sich deutliche Hinweise auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt. Ein erster Atemalkoholtest war positiv und zeigte einen Wert von deutlich über einem Promille. Zusätzlich besteht der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem 45-jährigen Düsseldorfer wurden Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er kam zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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