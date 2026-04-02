Polizei Düsseldorf

POL-D: Hamm - Jugendlicher entzieht sich Polizeikontrolle und stürzt - Roller als gestohlen gemeldet - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Hamm - Jugendlicher entzieht sich Polizeikontrolle und stürzt - Roller als gestohlen gemeldet - Strafanzeige

Mittwoch, 1. April 2026, 17:35 Uhr

Nachdem gestern eine Motorradstreife einen Rollerfahrer in Hamm anhalten und kontrollieren wollte, flüchtete der Jugendliche, stürzte und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Polizist konnte ihn jedoch nach kurzer Verfolgung stellen. Der 15-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Roller war als gestohlen gemeldet.

Eine Motorradstreife beabsichtigte einen verdächtigen Leichtkraftradfahrer auf der Fährstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Als der Rollerfahrer dies bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, stürzte aber wenige Meter später und flüchtete zu Fuß in Richtung Heinsenstraße. Der Kradfahrer konnte den Fahrzeugführer schließlich stellen. Der 15-Jährige musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. Dort wurde er nach Behandlung in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Überprüfung des Leichtkraftrades ergab, dass das Fahrzeug als gestohlen einliegt. Der Polizist fertigte eine Strafanzeige.

(kyn)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell