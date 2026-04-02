Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisste Seniorin - Rücknahme der Fahndung - Frau angetroffen und in Krankenhaus eingeliefert worden

Düsseldorf (ots)

Vermisste Seniorin - Rücknahme der Fahndung - Frau angetroffen und in Krankenhaus eingeliefert worden

Mit Pressemeldung vom 19. März 2026 baten wir um Mitfahndung nach einer vermissten 81-Jährigen. Ermittlungen ergaben, dass die demente Seniorin nach einem Sturzgeschehen in Mettmann aufgefunden wurde und sich mittlerweile zur weiteren Behandlung in einer Klinik befindet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bedanken uns für die Unterstützung.

(fie)

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