Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren - Verkehrssicherheitsberatung

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei bietet wieder ein Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren an. Los geht es bereits in der nächsten Woche.

Das Pedelec-Trainings findet am

Mittwoch, den 08.04.2026

von 10:00 bis 13:00 Uhr auf dem Schulhof der

Élise Freinet Gesamtschule, Aldekerkstr. 23, 40549 Düsseldorf statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme am Training erfordert zwingend einen eigenen Fahrradhelm und ein eigenes Pedelec. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es wieder viele praktische Übungen und Wissenswertes rund um das Thema Pedelec.

(dam)

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