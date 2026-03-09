Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LKR ABG) Streit wird handgreifich - Zwei Frauen verletzt (0058669/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Nacht zum Sonntag (08.03.2026), gegen 01:00 Uhr, kam es am Pauritzer Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Mann geriet mit zwei Frauen (19, 21) in Streit und schlug in der Folge beide. Die 19-Jährige wurde dabei auf den Rücken, die 21-Jährige ins Gesicht geschlagen. Umstehende Personen griffen ein und trennten die Beteiligten. Beide Frauen wurden leicht verletzt, eine von ihnen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund blieb zunächst unklar. Die Polizei Altenburger Land hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. (DL)

