Polizei Düsseldorf

POL-D: Presse- und Fototermin - Nach abgeschlossenen Umbaumaßnahmen: Innenminister Herbert Reul weiht Polizeipräsidium Düsseldorf ein - Einladung zum Medientermin

Düsseldorf (ots)

Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, wird am kommenden Dienstag das Polizeipräsidium Düsseldorf feierlich einweihen.

Anlässlich der Einweihung sind alle interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Im Rahmen des offiziellen Programms bieten wir Gelegenheiten zu Film- und Bildaufnahmen, sowie O-Tönen von unter anderem Polizeipräsidentin Miriam Brauns.

Termin: Dienstag, 14. April 2026, 10:00 Uhr, 40219 Düsseldorf - Unterbilk, Am Polizeipräsidium 1, Eingang Polizeipräsidium.

Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung unter den bekannten Kontaktdaten der Pressestelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf.

(frz)

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