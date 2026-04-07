Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Metalldiebstahl auf Firmengelände - Drei Tatverdächtige festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 07. April 2026, 03:45 Uhr

Die Polizei hat in den frühen Morgenstunden drei Männer auf frischer Tat festgenommen. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, zuvor Metallteile von einem Firmengelände entwendet zu haben.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte auf der Überwachungskamera eines Firmengeländes verdächtige Personen feststellen. Infolgedessen meldete er sich über den Notruf bei der Leitstelle der Polizei und übermittelte detaillierte Personenbeschreibungen.

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten der Wache Mörsenbroich konnten so bereits auf der Anfahrt gezielt nach den beschriebenen Personen Ausschau halten. Im Nahbereich des mutmaßlichen Tatortes trafen sie auf drei Männer, die den Beschreibungen entsprachen, und nahmen diese vorläufig fest.

Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung der Personen wurden ca. 80 Kilogramm Kupferkabel aufgefunden, welche mutmaßlich zuvor vom Gelände der Firma entwendet worden waren.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei polnische Staatsangehörige im Alter von 29, 32 und 47 Jahren, welche bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind.

Sie werden noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

(frz)

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