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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hundebiss im Stadtpark

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend (27.03.2026), gegen 18:45 Uhr, kam es im Stadtpark Greiz zu einem Vorfall, bei dem eine 42-jährige Frau verletzt wurde. Die Geschädigte war mit ihrem Hund im Park spazieren, als sich zur gleichen Zeit zwei bislang unbekannte Personen mit ihrem nicht angeleinten Hund, vermutlich einem Rottweiler, in der Anlage aufhielten. Der Hund lief plötzlich eigenständig auf den Hund der Geschädigten zu und attackierte diesen. Die Frau versuchte, die Tiere zu trennen, und stellte sich schützend dazwischen. Dabei wurde sie von dem angreifenden Hund in die Hände gebissen und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen unternahmen die unbekannten Hundeführer keine ausreichenden Maßnahmen, um ihren Hund von dem Angriff abzuhalten oder die Situation zu kontrollieren. Erst nachdem der Hund selbstständig von seinem Angriff abließ, entfernten sich die unbekannten Personen mit ihrem Tier in Richtung Innenstadt.

Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz bisweilen keine Hinweise auf die Beschuldigten vorliegen, wird um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0077411/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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