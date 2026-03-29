Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Täter gestellt (0076950/2026)

Gera (ots)

Am Freitagvormittag, 27.03.2026, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Siemensstraße in Gera zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Siemensstraße stadtauswärts in Richtung Langenberg auf der linken Fahrspur. Beim Wechsel auf die rechte Spur kollidierte er mit dem dort fahrenden Pkw einer 64-jährigen Frau. Durch den Zusammenstoß verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 64-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. (SH)

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