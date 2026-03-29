LPI-G: Vandalismus an einem Fahrzeug

Gera (ots) - Gera. Bereits im Sommer 2024 verzeichnete die Polizei Gera eine erste Serie von Sachbeschädigungen in der Kastanienstraße. Damals gingen mehrere Fensterscheiben auf bislang ungeklärte Weise zu Bruch. Im Sommer 2025 kam es erneut zu ähnlichen Vorfällen, wieder in der Kastanienstraße und in der Platanenstraße. In diesem Zusammenhang konnten durch die ...

mehr