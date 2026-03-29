LPI-G: Vandalismus an einem Fahrzeug
Altenburg (ots)
In der Nacht vom 27.03.2026 zum 28.03.2026 wurde in Altenburg im Bereich Teichplan ein grauer Mercedes Benz (A-Klasse) durch unbekannte Täter beschädigt. Die Polizei ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung dazu gerne entgegen.
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