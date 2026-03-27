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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Rathaus kurzzeitig evakuiert (0076107/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Donnerstagvormittag (26.03.2026) kam es im Rathaus am Markt zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Bei Arbeiten an einem Stahltresor setzten zwei Männer einen benzinbetriebenen Winkelschleifer ein. Aufgrund unzureichender Belüftung reicherte sich Kohlenmonoxid in der Raumluft an. Insgesamt acht Personen erlitten leichte Vergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Das Gebäude wurde vorübergehend evakuiert, der Betrieb bis in die Mittagsstunden eingestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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