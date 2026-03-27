LPI-G: (LK GRZ) Autofahrt mit zu hohem Promillewert beendet (0076422/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Donnerstagvormittag (26.03.2026) kam es im Rathaus am Markt zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Bei Arbeiten an einem Stahltresor setzten zwei Männer einen benzinbetriebenen Winkelschleifer ein. Aufgrund unzureichender Belüftung reicherte sich Kohlenmonoxid in der Raumluft an. Insgesamt acht Personen erlitten leichte Vergiftungen und mussten medizinisch behandelt werden. Das ...

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