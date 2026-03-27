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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Autofahrt mit zu hohem Promillewert beendet (0076422/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstagabend (26.03.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 59-jährigen Pkw-Fahrer in der Mohlsdorfer Straße. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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