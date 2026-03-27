LPI-G: (LK GRZ) Autofahrt mit zu hohem Promillewert beendet (0076422/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am Donnerstagabend (26.03.2026) kontrollierten Polizeibeamte einen 59-jährigen Pkw-Fahrer in der Mohlsdorfer Straße. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. (DL)
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